أنوار غادرت منزل شقيقها يوم أمس ولم تعدّ... هل شاهدتموها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:انوار رشدي الافندي (مواليد عام 1995، لبنانيّة)التي غادرت حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 08/05/2024 منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط- حيّ الكاثوليك، 2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226/24 أو 860227/24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.