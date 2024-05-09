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لبنان

مطالب تتعلّق بـ"حزب الله".. الإسرائيليّون قرب لبنان يتحضّرون لإعلان قرار مهمّ جدّاً

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيليّة أفادت في تقرير، عن استياء رؤساء السلطات في مستوطنات الشمال، من تجاهل الحكومة الاسرائيليّة الحرب التي تجري منذ 8 أشهر عند الحدود مع لبنان. 

ونتيجة ذلك، أفاد موقع "والاه" بأنّ سلطات الشمال "ستُعلن في يوم الاستقلال بعد أسبوع، إقامة دولة الجليل والانفصال عن إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة "ستترافق مع نشاطات أخرى يخططون لها، من بينها استعداد سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم للتظاهر ضد الحكومة يوم الاستقلال، والقيام بسلسلة من الإجراءات الأخرى".
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وقال الموقع الإسرائيلي إنّ ذلك يأتي فيما لا يزال نحو 80 ألف إسرائيلي ممّن جرى إجلاؤهم من مستوطناتهم "من دون أفق للعودة إليها، في وقتٍ يتباطؤ تمرير الموازنة التي وعد به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتعزيز وترميم الشمال والخطة التي سترافقها".  

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنّ مستوطني الشمال "يتّحدون حالياً، حيث سيبدأون احتجاجاً من أجل المطالبة بإبعاد حزب الله عن السياج"، في وقتٍ "لا يرون فيه طريق العودة" إلى مستوطناتهم. 

وأضافت الصحيفة أنّ "رؤساء السلطات في عشرات المستوطنات التي أخليت من خط المواجهة في الشمال يخططون للاجتماع بغية المناقشة والبدء بممارسة ضغط على الحكومة لإيجاد حلّ، فبالنسبة إليهم، ممنوع التعامل مع الشمال كمنطقة قتال ثانوية، إذ ينبغي إبعاد حزب الله عن الحدود". (الميادين)
 
 
 

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