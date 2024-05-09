حملة أمنية واسعة في النبطية.. هذا ما نتج عنها

نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.

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وتم اقفال فرن في مدينة النبطية ومنشرة خشب في بلدة كفررمان ومعمل لصب احجار الباطون في النبطية يديرها عمال سوريون، وتم ختمها بالشمع الاحمر، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة ابو علوان،



كما تم توقيف 5 سوريين لمخالفتهم قانون الاقامة ودخولهم البلاد خلسة.