Advertisement

لبنان

حملة أمنية واسعة في النبطية.. هذا ما نتج عنها

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1197506-638508770127743872.jpg
Doc-P-1197506-638508770127743872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.
Advertisement
 
 
وتم اقفال فرن في مدينة النبطية ومنشرة خشب في بلدة كفررمان ومعمل لصب احجار الباطون في النبطية يديرها عمال سوريون، وتم ختمها بالشمع الاحمر، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة ابو علوان،

كما تم توقيف 5 سوريين لمخالفتهم قانون الاقامة ودخولهم البلاد خلسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2024-05-09
16:07 | 2024-05-09
15:44 | 2024-05-09
15:20 | 2024-05-09
15:11 | 2024-05-09
14:38 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24