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لبنان

حادث سير مروّع بين سيارتين... ووفاة شخص

Lebanon 24
09-05-2024 | 12:05
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وقوع حادث سير بين سيارتين، على أوتوستراد البالما، عند المسلك الشرقيّ.
 
 
وأشارت إلى مقتل شخص، وإصابة آخر.
 
 
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حادث سير

البالما

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