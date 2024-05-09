إسرائيل تتحدّث عن صاروخ "ثقيل" أطلقه "الحزب"... ماذا قالت عنه؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة في مستوطنة شلومي".

وأشارت إلى أنّ هذه المتفجرات سقطت من صاروخ "بركان" أطلقه "حزب الله".