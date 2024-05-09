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لبنان

إسرائيل تتحدّث عن صاروخ "ثقيل" أطلقه "الحزب"... ماذا قالت عنه؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 12:07
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة في مستوطنة شلومي".
 
 
وأشارت إلى أنّ هذه المتفجرات سقطت من صاروخ "بركان" أطلقه "حزب الله".
 
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