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لبنان
بيان صادر عن إجتماع بكركي بشأن النازحين السوريين... هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
09-05-2024
|
12:28
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صدر عن المركز الماروني للتوثيق والأبحاث البيان التالي، بشأن الطاولة المستديرة عن النازحين السوريين في لبنان، وجاء فيه:
"برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نظّم المركز الماروني للتوثيق والأبحاث برئاسة صاحب السيادة المطران سمير مظلوم اجتماع "طاولة مستديرة" في موضوع النازحين السوريين في لبنان بعد ظهر الخميس ٩ أيار ٢٠٢٤ من الساعة الثالثة الى السادسة مساء في الصرح البطريركي في بكركي.
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خصص هذا الاجتماع المغلق، للقاء غبطة البطريرك وأعضاء لجان المركز للاستماع والتباحث مع عدد من السادة الوزراء المختصين والمحافظين وقائد الجيش والمدراء العامين المدنيين والامنيين في الدولة اللبنانية؛ ويتوقع ان يلي هذا الاجتماع لقاء ثان مع منظمات الأمم المتحدة المختصة وعدد من سفراء منظمات ودول مؤثرة، تمهيدا لإصدار "وثيقة موقف" من بكركي في موضوع النازحين السوريين في لبنان وسبل عودتهم الكريمة الى وطنهم.
تطرقت المناقشات وفق البرنامج المحدد الى ثلاثة محاور رئيسية: أولا، عرض الوقائع والأرقام في الديموغرافيا، والمخاطر والأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ ثانيا، خطط عودة النازحين الى سوريا والعوائق وسبل تجاوزها؛ وثالثا، التدابير المرحلية لإدارة النزوح السوري في مختلف المجالات.
الى غبطة البطريرك ورؤساء وأعضاء اللجان الاستراتيجية والقانونية والسياسية والتربوية في "المركز"، حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية والبلديات ممثلا رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والعدل والتربية والشؤون الاجتماعية والمهجرين، وقائد الجيش ومدير عام الامن العام ومدير عام امن الدولة ومحافظي الشمال وعكار وبعلبك الهرمل وزحلة والبقاع وممثلين عن مركزي الأبحاث "ستاتيستيكس ليبانون" و"الدولية للمعلومات".
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