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لبنان

ورشة عمل في السرايا الكبيرة حول تطوير خطة عمل استراتيجية الحماية الاجتماعية

Lebanon 24
09-05-2024 | 12:52
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أجريب ورشة عمل في السرايا الكبيرة لفريق العمل الفني المكلف تطوير خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بدعم تقني من منظمتي "اليونيسيف" و"العمل الدولية" وتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع مستشارة التخطيط والتنسيق في رئاسة مجلس الوزراء هبة نشابة وممثلون منتدبون عن وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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هذا وناقش المجتمعون عرضا مفصلا عن ركائز الاستراتيجية وإطار عمل الفريق التقني، وتم التوافق على الخطوات المستقبلية والجدول الزمني والادأوار والمسؤوليات.
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