بالصورة... العثور على جثة في عاليه

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من عاليه إلى مستشفى الإيمان - عاليه.

وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.