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لبنان

بالصورة... العثور على جثة في عاليه

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:09
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن من عاليه إلى مستشفى الإيمان - عاليه.
 
وقد تم نقل الجثّة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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جثة

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