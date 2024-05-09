طائرات "الحزب" تدخل إلى الجليل.. ما تفعله في إسرائيل لافت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "حزب الله" ينجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ "طائرات "حزب الله" تُصوّر وتجمع معلومات، على الرغم من وجود طائرات إسرائيليّة".