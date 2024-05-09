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لبنان

طائرات "الحزب" تدخل إلى الجليل.. ما تفعله في إسرائيل لافت

Lebanon 24
09-05-2024 | 13:24
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "حزب الله" ينجح في إدخال طائرات إلى أجواء الجليل".
 
 
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ "طائرات "حزب الله" تُصوّر وتجمع معلومات، على الرغم من وجود طائرات إسرائيليّة".
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