جنبلاط استقبل بخاري في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وعضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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