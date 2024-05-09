فياض يعلن عن مشاريع عدة لعكار.. وهذا ما قاله عن زيارة سوريا

جال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، مع وفد من كبار المسؤولين في الوزارة، في محافظة عكار.

وكان في استقباله في قاعة الاجتماعات الكبرى في سرايا حلبا الحكومية، عضو تكتل "الاعتدال الوطني "النائب وليد البعريني ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي، وامينة سر محافظة عكار رولا البايع، ورئيس التنظيم المدني في عكار حسن الحاج وبحضور النواب سجيع عطية، محمد سليمان وجيمي جبور وأحمد رستم وأسعد درغام و محمد يحي، و خالد بركات عبيد مدير عام مصلحة مياه لبنان الشمالي، رئيس دائرة حلبا في مصلحة مياه لبنان الشمالي زُهير عبدالسلام رفاعي، رئيس دائرة القبيات في مصلحة لبنان الشمالي نذير المرعبي، إضافة إلى قيادات أمنية ورؤساء الاتحادات البلدية.

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بعد الجولة، اعلن فياض أن "عكار لها حقوق على الدولة وقد أخذنا على عاتقنا بعد أن تحسنت موازنة الوزارة بعض الشيء في الموازنة العامة الحالية، أن نقوم بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرومائية وتنظيف مجرى النهر الكبير، بالإضافة إلى مشاريع أخرى جمعناها من خلال جولتنا اليوم وستعمل عليها الوزارة في الفترة المقبلة".



ثم عقد فياض مؤتمرا صحفيا شرح فيه ما تقوم به الوزارة لعكار، فأشار إلى أن "الـundp قدمت مبلغ 5 مليون دولار لصالح عكار سنستخدمها في تعزيل مجرى النهر الكبير وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرومائية في البارد".



أضاف: "حصلنا على التزام مالي للنهر الكبير الجنوبي ونهر أسطوان وهي فقط للتعزيل، وليس لإقامة ساتر ترابي، وبالموازنة أمنا مبلغ 45 مليون دولار ونستفيد منه لتحسين الأوضاع في المنطقة والحؤول دون وقوع كارثة طبيعية كما حصل في العام الماضي. كما أجرينا مزايدة لتعزيل الأنهار وحصلنا على مزايدة ناجحة في عكار لصالح شركة البروج وأسهمت تلك المزايدة بدفع أموال لصالح خزينة الدولة".



وشدد فياض على أن "التنسيق مع الجانب السوري قائم وسنعمل فيما خص المياه والأنهر المشتركة، وسنقوم بتنسيق أكبر حتى لا تكون مصلحة أي أحد على حساب آخر".



واشار الى انه ارسل "رسائل الى وزير المياه في سوريا بهذا الخصوص وسيكون هناك زيارة الى سوريا لمتابعة الملفات ذات الإهتمام المشترك".