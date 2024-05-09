Advertisement

لبنان

إصابة شخض وشقيقته بإطلاق نار... إليكم ما حدث مساء اليوم في طرابلس

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1197562-638508864464692828.jpg
Doc-P-1197562-638508864464692828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة حارة البرانية - طرابلس، بين أفراد من عائلة واحدة، تطوّر إلى إطلاق نار.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب ر.ح بطلقات ناريّة في قدميه، كما أُصيبت شقيقته برصاصة في يدها عن طريق الخطأ.
Advertisement
 
  
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار باتجاه مقهى في طرابلس.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
10/05/2024 01:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار وإصابة.. هذا ما حصل في سوق الذهب في طرابلس اليوم
lebanon 24
10/05/2024 01:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال عائليّ تطوّر إلى تبادل إطلاق نار في طرابلس
lebanon 24
10/05/2024 01:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حوادث إطلاق نار في طرابلس ليلا.. وسقوط جريح
lebanon 24
10/05/2024 01:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2024-05-09
16:07 | 2024-05-09
15:44 | 2024-05-09
15:20 | 2024-05-09
15:11 | 2024-05-09
14:38 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24