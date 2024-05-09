إصابة شخض وشقيقته بإطلاق نار... إليكم ما حدث مساء اليوم في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة حارة البرانية - طرابلس، بين أفراد من عائلة واحدة، تطوّر إلى إطلاق نار.

وبحسب المعلومات، أُصيب ر.ح بطلقات ناريّة في قدميه، كما أُصيبت شقيقته برصاصة في يدها عن طريق الخطأ.