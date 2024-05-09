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لبنان

"حزب الله" واهالي الدلافة شيّعوا الشهيد مصطفى علي عيسى

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:24
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شيّع "حزب الله" وأهالي بلدة الدلافة الشهيد مصطفى علي عيسى بموكب حاشد ومهيب.



وشارك في التشييع مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في "حزب الله" علي ضعون وشخصيات وعلماء دين وعوائل الشهداء والأهالي.

 
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ووري الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.
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