إمرأة سقطت من شرفة منزل... وهذه حالتها الصحيّة

سقطت عاملة اثيوبية من على شرفة منزل مخدوميها، في شارع الجهاد في منطقة التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى الاسلامي، وحالتها مستقرة.