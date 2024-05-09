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لبنان

إمرأة سقطت من شرفة منزل... وهذه حالتها الصحيّة

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:32
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سقطت عاملة اثيوبية من على شرفة منزل مخدوميها، في شارع الجهاد في منطقة التبانة - طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقلها الى مستشفى الاسلامي، وحالتها مستقرة.
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