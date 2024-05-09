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لبنان

علي حسن خليل: جبهة الجنوب ستتوقف إذا توقف العدوان على غزة

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:11
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أوضح النائب علي حسن خليل أنّ "تهديدات وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت لن تبدّل في موقف لبنان".
 
 
وكشف حسن خليل في حديثٍ لـ"الميادين"، أنّ "بعض الموفدين حاولوا الضغط على لبنان من أجل فكّ المسارات مع غزة، لكن موقفنا كان واضحاً".
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وأكّد أنّ "جبهة الجنوب ستتوقف إذا توقف العدوان على غزة، لكن إذا اختار العدوّ الإسرائيلي الاستمرار في حربه فلا بدّ من التصدي".
 
 
وشدّد حسن خليل على أنّ "لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وفي كل الأوراق التي عُرِضَت علينا هناك تجاوز لمنطق هذا القرار".
 
 
ولفت إلى أنّ "ملاحظاتنا على الورقتين تكمن في أننا نُريد تثبيت الحدود وليس إجراء مفاوضات على ترسيم الحدود لأنها مرسّمة أصلاً".
 
 
وقال حسن خليل إنّ "رسالتنا لبعض الداخل اللبناني الذي يقارب الملف من زاوية ضيقة أن إسرائيل لم ترتدع يوماً إلا حين شعرت بالتوازن".
 
 
وكشف أنّ "الفرنسيين لم يعودوا بردودٍ على ردّ لبنان حتى الآن".
 
 
وتابع حسن خليل: "لا نريد توظيف أي عنصر من عناصر قوتنا في الملف الداخلي اللبناني فنحن نصرّ على فصل المسارات".
 
 
ولفت إلى أنّ "قطر لم تعرض أن تكون وسيطاً بديلاً عن الوسطاء الآخرين في ملف جبهة لبنان لكنها أبدت استعدادها للمساعدة".
 
 
واعتبر حسن خليل أنّ "الجنوب هو خط الدفاع الأول عن لبنان وجزء أساسي من هذا الوطن وبالتالي المسؤول عن إعادة إعماره هو الدولة اللبنانية".
 
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