الطيران الحربيّ الإسرائيليّ استهدف كفركلا ويارون

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، على منزل في بلدة كفركلا.

كما أغار طيران العدوّ على بلدة يارون.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّه لم يتمّ تسجيل إصابات في الغارتين.