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لبنان

قراءة إسرائيليّة عن جهوزيّة "حزب الله" للحرب.. وما قيل عن قوّة "الرضوان" لافت

Lebanon 24
09-05-2024 | 16:42
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه "بعد سبعة أشهر، القدرة العملياتية لقوة "الرضوان" في "حزب الله" لم تتضرّر".
 
 
وأضافت وسائل الإعلام إسرائيلية، أنّ "وحدة النخبة في "حزب الله" ما زالت قادرة في أي لحظة على تنفيذ اجتياح منطقة محدودة في إسرائيل مع 200 عنصر".
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أمّا رئيس قسم الأبحاث في معهد "علما"، فقال إنّ "حزب الله" يمتلك جيشاً بكل ما للكلمة من معنى".
 
 
وتابع رئيس قسم الأبحاث في معهد "علما" أنّ "التقديرات تُشير إلى أنّ "حزب الله" جاهز للحرب".
 
 
 

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