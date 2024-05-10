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لبنان

"حققنا إصابات مؤكدة".. حزب الله يستهدف موقع المالكية

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:35
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف موقع المالكية، بعد رصدٍ ‏وترقبٍ لقوات العدو الإسرائيلي، بقذائف المدفعية وحقق ‏إصاباتٍ مؤكدة. 
 
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