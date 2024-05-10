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لبنان

ليل مشتعل... غارة معادية على منزل في علما الشعب وقصف مدفعي

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:35
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استهدف الطيران المعادي قرابة منتصف الليل، منزلا في بلدة علما الشعب، ما أدى الى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما تعرضت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد متقطع بعد منتصف الليل الفائت.
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وكان العدو، ألقى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وفجرا، حلق فجرا الطيران الحربي المعادي فوق منطقة الجنوب.
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