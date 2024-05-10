Advertisement

لبنان

في السكسكية.. اغتصب قاصراً من ذوي الاحتياجات الخاصة

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1197687-638509238204650909.png
Doc-P-1197687-638509238204650909.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من فصيلة عدلون أوقفت المواطن أ. ع. في بلدة السكسكية وذلك بعد إقدامه على اغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القضاء يدّعي على عصابة الـ"تيكتوكرز": اغتصاب أطفال ومحاولة قتلهم وتبييض الأموال
lebanon 24
10/05/2024 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة اغتصاب تهزّ عكار.. قاصر يعتدي على ابن الـ7 سنوات
lebanon 24
10/05/2024 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
lebanon 24
10/05/2024 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الطبش: اصبنا بالذهول والصدمة بعد خبر توقيف عصابة تقوم باغتصاب أطفال
lebanon 24
10/05/2024 09:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

السكسكية

اغتصاب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-05-10
02:30 | 2024-05-10
02:15 | 2024-05-10
02:09 | 2024-05-10
02:00 | 2024-05-10
01:49 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24