في السكسكية.. اغتصب قاصراً من ذوي الاحتياجات الخاصة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من فصيلة عدلون أوقفت المواطن أ. ع. في بلدة السكسكية وذلك بعد إقدامه على اغتصاب قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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