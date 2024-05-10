انفجار لغم أرضي في جبل وادي عنجر... هل من اصابات؟

أدى انفجار لغم أرضي في جبل وادي عنجر الى إصابة سوريين هما عبد الرحمن صالح الحسن مواليد حماه ١٩٩٦ وواد يحيي العمر من مواليد عام ١٩٩٥.



وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني من مركز المصنع بمؤازرة عناصر من الجيش، وتم نقلهما إلى مستشفى البقاع.

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