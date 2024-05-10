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اتخذت العمليات العسكرية في الجنوب منحى تصعيديا اضافيا يعزز المخاوف من تفلت الاوضاع على نحو غير محسوب النتائج، خصوصا بعد الرد العنيف لحزب الله على منطقة الجليل، ردا على اغتيال ثلاثة من كوادر "الرضوان".وبالتزامن، كان لافتا كشف المساعد السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل بأن الجانب الفرنسي لم يردّ على الرد على المقترح الذي اعدته الخارجية الفرنسية لتطبيق القرار 1701، واعادة الهدوء الى طرفي الحدود.وقال خليل ان الاوراق التي عرضت على "الثنائي" فيها تجاوز لمنطوق القرار 1701، مشيرا الى ان سعي بعض الموفدين للضغط من اجل فك المسارات عن غزة قوبل برفض من "الثنائي".اضاف: ملاحظتنا على الورقتين اننا نريد تثبيت الحدود، وليس اجراء مفاوضات على ترسيم الحدود لانها مرسمة اصلا.في المقابل، يتواصل التحرك السياسي المتصل بملف النازحين السوريين، ويعكف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد سلسلة اجتماعات تحضيرا للجلسة النيابية العامة يوم الاربعاء المقبل لدرس هذا الملف.وفيما يستقبل رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم وفدا من نواب"التيار الوطني الحر"،في اطار جولة يقومون بها ، كان لافتا ما قاله رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع من أن حزبه" لم يهاجم هبة المليار دولار الاوروبية، ولكن تهيأ للبعض منا انه من الممكن ان تكون مرتبطة بإبقاء اللاجئين في لبنان، لذا سنستفيد من الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لتستوضح الحكومة ورئيسها والمعنيين عن هذه الهبة، فإذا منحت كسواها من الهبات لمساعدة لبنان فحسب ولا علاقة لها باللاجئين سنوافق عليها، أما في حال ارتباطها بأي أمر آخر فسترفضها".ووزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كلمة السفيرة الاتحاد ساندرا دو وال المناسبة "يوم أوروبا" وجاء فيها: "نسمع ونفهم بوضوح المخاوف التي يثيرها اللبنانيون في شأن وجود هذا العدد الكبير من السوريين كما نقر بالعبء الثقيل الناجم عن هذا الوضع يرى الاتحاد الأوروبي أن مستقبل السوريين هو في سوريا وتبقى عودتهم إلى سوريا، بأمان الهدف النهائي لنا جميعا، ونأمل في أن تعمل معاً بطريقة بناءة لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة لذلك ستستثمر بمقدار أكبر في المسارات القانونية للاجئين حتى يتمكنوا من العثور على فرص عمل في أوروبا ولهذا السبب ستواصل إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى أوروبا للمساعدة في تخفيف العبء".