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لبنان

شخصية سياسية "في دائرة الخطر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2024 | 01:15
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لفت مصدر مقرب من النائب السابق ومنسق "لقاء سيدة الجبل" فارس سعد الى أن الأخير بدأ منذ أيام بإتخاذ تدابير أمنية مشددة في تنقلاته، وحتى أماكن إقامته، وذلك بعد التهديدات التي وصلته بالتواتر وعبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث تمت شيطنته وإتهامه بالعمالة".
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 المصدر أشار الى أن هذا التهديد هو الأخطر هذه المرة وذلك لكون من ينوي الشر أو الأذى ربما يستفيد من الإختلاف في وجهات النظر بين سعيد وحلفاء الأمس والسجال الذي دار الأسبوع الماضي لذر الرماد في العيون ، واضاعة البوصلة لناحية المنزعج الأساسي من مواقف الأمين العام السابق لـ"قوى الرابع عشر من آذار".
المصدر ختم أن سعَيد متنبه لهذه المحاولات القديمة الجديدة ، معتبرا أن  على الأجهزة اللبنانية الأمنية حماية جميع  أبنائها، وبالتحديد أصحاب الرأي .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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