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لبنان

حادثة انتحار مروّعة تهز عكار.. هكذا أنهى كمال حياته

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو كمال ش، 55 عاماً، أقدم على الإنتحار فجراً داخل منزله في بلدة وادي الجاموس في عكار، بعد أن أطلق النار على نفسه. 

ولم تُعرف حتى اللحظة الأسباب. 
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عكار

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