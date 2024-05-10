فجر اليوم.. إطلاق نار وإلقاء قنابل على منزل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا فجر اليوم على إطلاق النار والقاء قنبلتين باتجاه منزل م. ع. في بلدة بزال العكارية.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.