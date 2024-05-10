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لبنان

فجر اليوم.. إطلاق نار وإلقاء قنابل على منزل

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا فجر اليوم على إطلاق النار والقاء قنبلتين باتجاه منزل م. ع. في بلدة بزال العكارية. 
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
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بزال

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