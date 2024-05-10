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لبنان

نائب ينتقد زملاءه: "رحلات سياحية بخمس نجوم"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2024 | 01:30
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قال نائب بيروتي حزبي خلال حضوره بالأمس أحد اجتماعات اللجان النيابية  "إن مجموعة النواب التي تسوح دورياً في الخارج  تريدنا أن نصدق بأن للقاءاتهم إنتاجية سياسية واسعة تنعكس على الملفات اللبنانية العالقة منذ سنتين، من الرئاسة الى حرب الجنوب الى أموال المودعين، وانه لولا هذه الرحلات الخمس نجوم لكان لبنان وصل الى الحضيض".
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وقال: "بيدو أن الزملاء لا يدركون بأن أهم شخصيات في الإتحاد الأوروبي هي من تزور لبنان والقرار  في ملف النزوح عندها وليس في مكان آخر، كما ان أرفع شخصيات أميركية ونقصد آموس هوكشتاين هو من يزور لبنان والقرار عنده في ملف الجنوب على صعيد تطبيق القرار 1701،  وترسيم الحدود البرية ، وفي ملف أموال المودعين والوضع الإقتصادي فإن وفد البنك الدولي هو أيضاً من يزور لبنان للاجتماع مع الحكومة وحاكم المصرف المركزي".
وتابع: "إذن يا زملائي مَن تلتقونهم في سفركم هم من"الصف الخامس" ويحتاجون أولاً الى ساعات لشرح  الوضع في لبنان لهم ، لكي يبدأوا بالإستيعاب عليكم ".
وختم النائب البيروتي" لو أن مصاريف هذه الرحلات كلها وخاصةً الأخيرة منها الى أميركا ذهبت لمساعدة بعض الفقراء في العاصمة، ألم يكن أفضل؟"
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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