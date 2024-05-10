التغطية معدومة.. هل من حظر اعلامي في الجنوب؟

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لاحظ العديد من المراقبين غيابا تام لوسائل الاعلام اللبنانية والعربية والعالمية عن منطقة الجنوب، وتحديداً الشريط الحدودي، حيث تدور معارك عنيفة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي.وسأل المراقبون، هل منُعت محطات التلفزة من دخول بعض البلدات والقرى الحدودية التي أُصيبت بدمار شامل على غرار غزة، وذلك من قبل الجهات المعنية والنافذة في تلك المناطق؟