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لبنان
التغطية معدومة.. هل من حظر اعلامي في الجنوب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-05-2024
|
01:45
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لاحظ العديد من المراقبين غيابا تام لوسائل الاعلام اللبنانية والعربية والعالمية عن منطقة الجنوب، وتحديداً الشريط الحدودي، حيث تدور معارك عنيفة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي.
وسأل المراقبون، هل منُعت محطات التلفزة من دخول بعض البلدات والقرى الحدودية التي أُصيبت بدمار شامل على غرار غزة، وذلك من قبل الجهات المعنية والنافذة في تلك المناطق؟
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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