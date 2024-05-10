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لبنان

قفزة اعلامية جديدة قيد التحضير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2024 | 02:15
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تستعد  مؤسسة صحافية عريقة لاحداث قفزة جديدة في مسيرتها، يرجّح بعض المطلعين ان تشكل انقلابا  جذريا على تاريخها الصحافي.
وينطلق القيمون على هذه المؤسسة من فكرة ان السياسة لم تعد كسيّبة ولا بد من قفزة شبابية جديدة في قطاعات متنوعة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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