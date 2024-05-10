قفزة اعلامية جديدة قيد التحضير

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تستعد مؤسسة صحافية عريقة لاحداث قفزة جديدة في مسيرتها، يرجّح بعض المطلعين ان تشكل انقلابا جذريا على تاريخها الصحافي.وينطلق القيمون على هذه المؤسسة من فكرة ان السياسة لم تعد كسيّبة ولا بد من قفزة شبابية جديدة في قطاعات متنوعة".