"مركز التراث اللبناني": عودة "ليالي" الزجل

لأَنَّ الزجل اللبناني بات قبل سنواتٍ على "لائحة اليونسكو للتراث العالَمي"، وفي سعي "مركز التراث اللبناني" في الجامعة اللبنانية الأَميركية LAU إِلى إِحياءِ كلِّ ما يختص بجوانب التراث المادية وغير المادية، وضمن الأَنشطة الخاصة بمئوية الجامعة (1924-2024)، وفي سياق ندواته الشهرية المعتادة للعناية بالإِرث وتفعيله والدعوة إِليه مشارَكَةً منبرية أَو حضورًا تفاعليًّا، دعا "المركز" في ندوة هذا الشهر إِلى جلسة زجلية خاصة يتبارى فيها شعراء "جوقة المسرح": أَنطوان سعادة، الياس خليل، منذر خيرالله، وغسان بوعماد.

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يفتتح الجلسة رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوَّض، ويديرها رئيس "المركز" الشاعر هنري زغيب على خشبة مسرح إِروين Irwin في حرَم الجامعة - بيروت عند الخامسة بعد ظهر هذا الإِثنين 13 أَيار الحالي. والدعوة عامة مفتوحة.