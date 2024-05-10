تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه، صباح اليوم الجمعة، جدول جديد لأسعار المحروقات وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:-البنزين 95 أوكتان: 1,739,000 ليرة لبنانية (-21000)-البنزين 98 أوكتان: 1,777,000 ليرة لبنانية (-21000)-المازوت: 1,466,000 ليرة لبنانية (-17000)-الغاز: 889,000 ليرة لبنانية (000)