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لبنان

أُطلقت من لبنان.. صواريخ تسقط داخل إسرائيل وتتسبب بحريق

Lebanon 24
10-05-2024 | 02:30
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
 
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصواريخ التي أُطلقت لم تتسبب بإصابات. 
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