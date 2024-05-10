أُطلقت من لبنان.. صواريخ تسقط داخل إسرائيل وتتسبب بحريق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصواريخ التي أُطلقت لم تتسبب بإصابات.