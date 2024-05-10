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لبنان
أُطلقت من لبنان.. صواريخ تسقط داخل إسرائيل وتتسبب بحريق
Lebanon 24
10-05-2024
|
02:30
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان.
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصواريخ التي أُطلقت لم تتسبب بإصابات.
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