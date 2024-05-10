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لبنان

البزري: للتعامل مع ملف النزوح بوحدة وطنية

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:01
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شدد النائب عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي، على أن "ملف النزوح السوري حساس"، ودعا  إلى "التعامل معه بوحدة وطنية بعيدا من المزايدات والمناكفات السياسية وذلك مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب الاربعاء".
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وقال: "ان الجلسة قد تكون حامية لكن دستوريًا ، ربما لن تكون حاسمة إذ إن الملف من اختصاص الحكومة".
 
واعتبر أن "هناك قلقا من الهبة الأوروبية لجهة عدم وضوح هدفها حتى الساعة"، وأكد أن "المطلوب في هذا الشأن، أن تكون الحكومة شفافة وصريحة وواضحة حول ما إذا كانت الهبة الأوروبية لإبقاء النازحين في لبنان ودعمهم، أو لتحقيق الإصلاحات في البلد".
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