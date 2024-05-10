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لبنان

في بلدتي أنفه ودار بعشتار... إقفال محال يستثمرها سوريون بطرق غير شرعية

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:16
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دهمت دورية كبيرة تابعة لمركز الامن العام في الكورة الإقليمي عددا من  المحال التجارية، التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية. تم خلالها، إقفال محال لبيع الخضر والفاكهة والمأكولات ومحال تجارية وألبسة وصالون حلاقة رجالي في بلدتي أنفه ودار بعشتار، يديرها ويستثمرها سوريون بطرق غير شرعية.
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جاء الدهم بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال وأقفلت المحال بالشمع الأحمر، وترك أمر بت إقامات السوريين للمديرية العامة للأمن العام اللبناني.
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