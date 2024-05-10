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لبنان

توقيف مطلوبَين في بريتال وعلي النهري.. وضبط أسلحة

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:42
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: 

1- في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين الخطرين على الأراضي اللبنانيّة كافّة، توافرت معطيات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول استخدام أحد المنازل في بلدة بريتال لتهريب السيّارات المسروقة.
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بتاريخ 17/04/2024، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المجموعة، تمّ تحديد مكان المنزل المذكور. وبنتيجة المتابعة، داهمته إحدى الدوريّات وألقت القبض في داخله على المدعوّة:

- س. م. (مواليد عام 1964، لبنانيّة) وهي مطلوبة بجرم تجارة مخدّرات

بتفتيشها والمنزل، عُثر على كميّة من الأسلحة الحربيّة.

2- وبتاريخ 23/04/2024، تمكّنت إحدى دوريّات المجموعة في بلدة علي النهري البقاعيّة، من توقيف المدعو:

ق. ط. (مواليد عام 1971، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة وسلب، ومحاولة قتل، وإطلاق نار.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
 
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