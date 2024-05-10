احتجاجا على وقف عملهم... بدء تجمع أصحاب الكسارات في زحلة

بدأ أصحاب الكسارات ومجابل الأسمنت والشاحنات في قضاء زحلة، بالتجمع عند مستديرة زحلة رافعين قوالب شاحناتهم، احتجاجا على وقف العمل في مؤسساتهم والكسارات ومجابل الأسمنت، في حين أن هناك كسارات في منطقة البقاع خارج قضاء زحلة مستمرة في العمل.

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