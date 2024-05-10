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لبنان

احتجاجا على وقف عملهم... بدء تجمع أصحاب الكسارات في زحلة

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:48
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بدأ أصحاب الكسارات ومجابل الأسمنت والشاحنات في قضاء زحلة، بالتجمع عند مستديرة زحلة رافعين قوالب شاحناتهم، احتجاجا على وقف العمل في مؤسساتهم والكسارات ومجابل الأسمنت، في حين أن هناك كسارات في منطقة البقاع خارج قضاء زحلة مستمرة في العمل.
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