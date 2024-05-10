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لبنان

عن الدولار والليرة.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:51
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أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ البنك المركزي يسعى للسيطرة على الكتلة النقدية، مشيراً إلى أنه تمّ ضبط التداول بالليرة حيث انخفضت كتلتها في السوق من 82 تريليون في بدايات الـ2023 إلى 59 تريليون ليرة.
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وفي كلمة له خلال مؤتمر نظمته جامعة بيروت العربية، اليوم الجمعة، لفت منصوري إلى أنّ مصرف لبنان حقق فائضاً في احتياطاته بلغت مليار و 100 مليون دولار أميركي، موضحاً أن "مصرف لبنان يتعاون مع الحكومة لتأمين الإستقرار النقدي لكنه لا يحلّ مكانها". 
 
كذلك، شدّد منصوري على أنّ الإقتصاد اللبناني يحتاج إلى إنتعاش القطاع المصرفي واستعادة الثقة لدى المودعين، مشيراً إلى أن لبنان يواجه استنزافاً خطيراً للموارد بما في ذلك رأس المال البشري، وقال: "نحن بحاجة إلى الإستفادة من الطاقات الشبابية بكل الوسائل، وبالرغم من الأزمات التي تعصفُ بنا، ما زال الشباب اللبناني يتمتع بالخبرات التي تمكنه من تحقيق النجاحات أينما كان".
 
 
 
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