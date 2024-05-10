من الحريق الى الغريق.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة بحسب الأب خنيصر

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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان درجات الحرارة ستبلغ ذروتها ظهر اليوم الجمعة، لتترواح ساحلاً بين 32 و 35 درجة وفي البقاع 31-32 درجة وتنحسر يوم غد السبت.ولفت الأب حنيصر الى ان منخفضا جوّيا باردا سيضرب لبنان بعد ظهر يوم الاحد ولغاية يوم الثلاثاء حيث سنشهد امطار غزيرة وصواعق وتساقط لحبات البرد بانتظار مناطق لبنانية ساحلية (من الشمال الى الجنوب) وجبلية كدرجة اولى ومن ثم البقاع.