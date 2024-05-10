Advertisement

لبنان

من الحريق الى الغريق.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة بحسب الأب خنيصر

Lebanon 24
10-05-2024 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1197765-638509354468302326.jpg
Doc-P-1197765-638509354468302326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن الى ان درجات الحرارة ستبلغ ذروتها ظهر اليوم الجمعة، لتترواح ساحلاً بين 32 و 35 درجة وفي البقاع 31-32 درجة وتنحسر يوم غد السبت. 
Advertisement
ولفت الأب حنيصر الى ان منخفضا جوّيا باردا سيضرب لبنان بعد ظهر يوم الاحد ولغاية يوم الثلاثاء حيث سنشهد امطار غزيرة وصواعق وتساقط لحبات البرد بانتظار مناطق لبنانية ساحلية (من الشمال الى الجنوب) وجبلية كدرجة اولى ومن ثم البقاع. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-05-10
06:53 | 2024-05-10
06:46 | 2024-05-10
06:41 | 2024-05-10
06:39 | 2024-05-10
06:35 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24