Advertisement

لبنان

ميقاتي استقبل وفدا من "تكتل لبنان القوي"

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1197767-638509358071174148.jpg
Doc-P-1197767-638509358071174148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي" في السرايا. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماعات وزارية لميقاتي ولقاءٌ مع وفد "لبنان القوي".. هذه حصيلة المحادثات
lebanon 24
10/05/2024 14:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي حشر الجميع .. ماذا عن " الخطوة" الناقصة ؟!
lebanon 24
10/05/2024 14:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع تكتل "لبنان القوي" وزوار التطورات وشؤونا تربوية وتشريعية
lebanon 24
10/05/2024 14:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وفد من تكتل لبنان القوي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري (الجديد)
lebanon 24
10/05/2024 14:00:56 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

لبنان القوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-05-10
06:53 | 2024-05-10
06:46 | 2024-05-10
06:41 | 2024-05-10
06:39 | 2024-05-10
06:35 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24