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لبنان

ختم محلين لسوريين في منطقة جزين

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:19
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ختم الامن العام - مكتب جزين ، وبناء على اشارة القضاء، محلين، الاول لبيع الخضر في ضهر الرملة، واخر للحلاقة في كفرجرة بمنطقة جزين يشغلهما شخصان من التابعية السورية بالشمع الاحمر.
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