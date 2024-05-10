ختم محلين لسوريين في منطقة جزين

ختم الامن العام - مكتب جزين ، وبناء على اشارة القضاء، محلين، الاول لبيع الخضر في ضهر الرملة، واخر للحلاقة في كفرجرة بمنطقة جزين يشغلهما شخصان من التابعية السورية بالشمع الاحمر.

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