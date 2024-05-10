Advertisement

لبنان

مخزومي من واشنطن: لتطبيق ١٧٠١ وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب وقت

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1197777-638509375312224975.png
Doc-P-1197777-638509375312224975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستكمل النائب فؤاد مخزومي والوفد المعارض الموسّع الموجود في واشنطن، سلسلة اللقاءات التي يقوم بها مع صانعي القرار والمؤثرين في الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية، وعرض مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر الوضع المالي والنقدي والمصرفي خصوصا  وسبل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما شارك الوفد في حفل عشاء أقيم على شرفه في حضور مسؤولين أميركيين في الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة الأميركية.
Advertisement
وتحدث مخزومي مشددا  على "ضرورة العمل على تطبيق القرار  ١٧٠١ من قبل الأطراف كافة، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، اضافة الى  تنفيذ الإصلاحات التي تعتبر الطريق الأمثل إلى معالجة الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-05-10
06:53 | 2024-05-10
06:46 | 2024-05-10
06:45 | 2024-05-10
06:41 | 2024-05-10
06:39 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24