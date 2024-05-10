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لبنان

الجيش أوقف ثلاثة أشخاص.. هذا ما فعلوه خلال تشييع

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت كل من ع. ك وب. ك وم. ك من بلدة ببنين العكارية على طريق العبدة البحرية.
 
وكان الموقوفون أطلقوا النار في وقت سابق أثناء تشييع شهداء للجماعة الاسلامية. 
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