الجيش أوقف ثلاثة أشخاص.. هذا ما فعلوه خلال تشييع

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش أوقفت كل من ع. ك وب. ك وم. ك من بلدة ببنين العكارية على طريق العبدة البحرية.

وكان الموقوفون أطلقوا النار في وقت سابق أثناء تشييع شهداء للجماعة الاسلامية.