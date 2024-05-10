بالصورة.. إقفال مطعم شاورما في النبطية

أقفلت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، مطعم شاورما مخالف لشروط سلامة الغذاء في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية.

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