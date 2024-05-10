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لبنان

بسبب "حزب الله".. دعوات لتشكيل "دولة الجليل"!

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:44
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هدد موشيه دافيدوفيتش رئيس المجلس الإقليمي في الشمال الإسرائيلي بالانفصال عن إسرائيل على خلفية التوترات المتصاعدة في الشمال، بعد الهجمات والمواجهات مع "حزب الله".

وقال المسؤول الإسرائيلي على شاشة القناة الـ13: "سننفصل عن الدولة" معربا عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية مواطنيها في الشمال.
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وأضاف رئيس مجلس إقليم "ميتا أشير": "نشعر أننا نُترك لنواجه مصيرنا بأنفسنا".

وأكد في هذا الجانب أن "الحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا، ونحن نفكر بجدية في الانفصال عن الدولة".

وتابع دافيدوفيتش: "نحن لا نريد أن نكون جزءا من دولة لا تهتم بأمن مواطنيها.. إذا لم تتمكن الحكومة من حمايتنا، فسنحمي أنفسنا".

إلى ذلك، نقلت مواقع إسرائيلية عن مسؤوليين محليين في الشمال الإسرائيلي، قولهم:  "من الآن فصاعدا، سوف نتوقف عن الإنصات إلى الحكومة، وسوف نتصرف بصورة مستقلة دون تبعية للدولة". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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