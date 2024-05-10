بو عاصي: "حزب الله" يضرب البلد في الصميم

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "ما تقوم به المعارضة هو رفع الصوت والضغط لإحترام الدستور"، وقال: "قرار الحرب والسلم الذي يجب أن يؤخذ في الحكومة اللبنانية وبأكثرية الثلثين هو مختطف مثل كل الدولة اللبنانية من قبل "حزب الله" تحت حجج كثيرة كتخفيف الضغط عن غزة فيما على أرض الواقع مُسحت غزة وفُقدت مقومات العيش فيها".

Advertisement

وأشار في مقابلة تلفزيونية، الى أن حزب الله "ينتهك الشراكة الوطنية" وسأل: "من كلفه جرّ لبنان الى آتون الحرب؟". وقال: "كان "الحزب" يروّج لمعادلة وصفها بالذهبية – وهي حكماً غير ذلك - تقوم على ثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، فأين إستشار الشعب عبر ممثليه أي النواب أو الجيش حين أخذ قراره بفتح جبهة الجنوب؟".







وتابع: "كل ما يقوم به "الحزب" هو تحسين حظوظ إيران وظروفها في أي مفاوضات مرتقبة لا لبنان الذي يدمّر. أمين عامه حسن نصرالله زجّ لبنان في حرب تموز 2006 واليوم يزجّه بحرب طاحنة خدمة لمصالح النظام الايراني. في الأمور الإستراتيجية لا يوجد أي هامش مناورة لدى "الحزب" والجواب في طهران التي يعمل وفق توجّهاتها، اما في الأمور التكتية والسياسية فيترك له هامش للعمل".







وإذ شدد بو عاصي على أن "إيران لا تقاتل بالجيش والشعب الايراني بل بالشعوب العربية"، إعتبر أن "على من يبحث عن مدخل للحل وتهدئة الجبهة جنوباً التواصل مع إيران لأن حزب الله لا يتجاوب مع أحد تحت شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". وقال: "لكن ليعلم "الحزب" ان صوت وجع اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم وأموالهم وأشغالهم ولا يستطيعون الدخول الى المستشفيات أو الحصول على الدواء يجب أن يعلو فوق كل المعارك".





