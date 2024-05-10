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لبنان

المرشح الرئاسي ملحم البستاني: لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب

Lebanon 24
10-05-2024 | 04:59
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زار  المرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور ملحم البستاني ترافقه مديرة العلاقات العامة في لجنة "رواد لبنان" الإعلامية مريم بيضون، رئيسة "طاولة حوار المجتمع المدني" حياة ارسلان اليوم، في دارتها في قصر فيصل مجيد إرسلان- عاليه.
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و ووفق بيان عنه "جرى تداول الأوضاع العامة في لبنان، وسبل التعاون لخدمة الوطن".
وأشار البستاني خلال اللقاء، إلى أن "لبنان اليوم يخوض مرحلة صعبة، والبداية الحقيقية لبناء الدولة وقيامة الوطن، انتخاب المجلس النيابي خارج القيد الطائفي، وانتخاب المحافظين ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى مباشرة من الشعب، لتتحقق الإستقلالية التي يطالب بها الجميع".
واستعرض البستاني برنامجه للانتخابات الرئاسية، وشرح توجهاته وخطة عمله لخروج البلد من أزماته. وقدم لأرسلان نسخة من كتابه "من الديمقراطية العددية إلى ديمقراطية الكفاءة".
بدورها أشادت ارسلان بجهود الدكتور البستاني "ووطنيته" ورحبت بـ"التعاون لما فيه خير لمصلحة الوطن والمواطن".

وتمنت له "التوفيق والنجاح في مسيرته الرئاسية الوطنية".

وأثنى البستاني على جهود ارسلان وتمنى لها "دوام التوفيق والصحة الكاملة".
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