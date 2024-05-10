اعتصام في زحلة.. أصحاب الكسارات يحتجون على إستمرار إقفال مؤسساتهم

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وتحدث باسم المعتصمين بشارة السروجي، مُطالباً بـ"السماح للكسارات بالعمل وفق القوانين والشروط التي تنص عليها الدولة اللبنانية"، وقال: "نحن مع كل ما تفرضه الدولة، لكن لا يجوز تشريد آلاف العائلات دون وجه حق. هذا الاعتصام هو صرخة صغيرة وتحذير، ولكن السكوت وتهميش مطالبنا سيدفعنا الى التصعيد واقفال الطرق الدولية، فانظروا الى مطالبنا واعيدوا فتح مؤسساتنا وإطلاق العجلة الاقتصادية في هذا القضاء".بدوره، تحدث باسل أبو حمدان وشدد على "وجوب السماح لهم بإعادة العمل وخصوصا انهم تحت سقف القانون"، لافتا الى أن "آلاف العائلات تعمل في هذا القطاع ويجب النظر فيه بعين الرحمة والسماح لها بالعمل وفق أي شروط تطلبها الدولة".أمّا رئيس بلدية قوسايا خليل الكعدي فأكد أن "آلاف العائلات تعتاش من قطاع الشاحنات ومجابل الاسمنت ومعامل حجر الزينة"، منتقداً "استيراد حجر الزينة والرمل من الخارج واستنفاذ العملة الصعبة في لبنان".