خطوة مرتقبة... لماذا سيتمّ نقل سجناء من سجن رومية؟

أفاد مصدر أمنيّ، أنّه سيتمّ نقل عدد كبير من سجناء رومية الى سجون اخرى موزعة على الاراضي اللبنانية، وذلك تمهيداً لنقل الموقوفين السوريين المتواجدين بطريقة غير شرعية على كافة الاراضي اللبنانية.

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