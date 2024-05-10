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لبنان

خطوة مرتقبة... لماذا سيتمّ نقل سجناء من سجن رومية؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 05:36
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أفاد مصدر أمنيّ، أنّه سيتمّ نقل عدد كبير من سجناء رومية الى سجون اخرى موزعة على الاراضي اللبنانية، وذلك تمهيداً لنقل الموقوفين السوريين المتواجدين بطريقة غير شرعية على كافة الاراضي اللبنانية.
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رومية

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