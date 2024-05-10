"الشيعي الأعلى" تقدم بشكوى جزائية بوجه المدعوة شادن فقيه

تقدم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بواسطة وكيله المحامي البروفسور علي فايز رحال، بشكوى جزائية بوجه المدعوة "شادن فقيه" وفقاً لأحكام المواد 317 و 473 و 474 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تعاقب على الأفعال الجرمية المتمثلة بجرائم التجذيف باسم الله وتحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

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كذلك، تقدم النائب الدكتور عماد الحوت بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه، وقال في بيان: "لأن حرية الفرد تقف عند حدود حرية وحقوق الآخرين، ولأن الحرية قيمة بناء وليس قيمة هدم وإيذاء للآخرين ولقيم المجتمع، ولأن لبنان دولة تقوم على القيم والدولة تؤدي فروض الإجلال لله تعالى وتحترم جميع الاديان والمذاهب (المادة ٩ من الدستور)، قررت تقديم إخبار بحق المدعوة "شادن فقيه" حتى لا يكون عملها سابقة تدفع لتغيير طبيعة المجتمع اللبناني من مجتمع إيمان وقيم الى مجتمع تفلّت من الأخلاق".