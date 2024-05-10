بالأرقام.. إليكم عدد شكاوى العنف الأسري في نيسان!

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عممت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر نيسان 2024 وجاءت كالاتي:عنف جسدي : ٦٠عنف جنسي:١عنف معنوي:٨عنف اقتصادي : صفرغير ذلك: صفرصفة الجاني بالنسبة الى الضحيةالزوج:٤٥الاب:٩الام: صفرالاخوة:٢غير ذلك:١٣يشمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.