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لبنان

بالأرقام.. إليكم عدد شكاوى العنف الأسري في نيسان!

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:18
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 عممت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر نيسان 2024 وجاءت كالاتي:

عنف جسدي : ٦٠

عنف جنسي:١ 
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عنف معنوي:٨

عنف اقتصادي : صفر

غير ذلك: صفر

صفة الجاني بالنسبة الى الضحية

الزوج:٤٥

الاب:٩

الام: صفر

الاخوة:٢

غير ذلك:١٣

يشمل هذا التقرير الشهري عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يتمّ التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.
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