رئيس جامعة الروح القدس في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون

زار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم العاصمة الفرنسية باريس، برفقة وفد ضم نائبة الرئيس المفوّضة للشؤون الدولية والمبادرات العالمية الدكتورة ريما مطر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأب وسام خوري، مدير المكتبة العامة الأب جوزف مكرزل، مدير عام مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل الياس أبو فاضل، الدكتور ميكايل القصيفي من كلية الطب والعلوم الطبية ورئيس برنامج "أجيال" جاد فياض.

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وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجالية اللبنانية في فرنسا. وتركزت حول حدثين رئيسين: حفل إطلاق برنامج "أجيال" وانعقاد مؤتمر، نظمتهما جامعة الروح القدس- الكسليك وجمعية أصدقاء الجامعة في فرنسا (AUSEK) ، برعاية القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان وحضوره. وتكلّلت الزيارة بالنجاح، إذ وفّر هذا الحدثان فرصًا كبيرة للتواصل والمشاركة. وقد شدد الأب طلال هاشم على أهمية العلاقات اللبنانية- الفرنسية في دعم رسالة الجامعة التعليمية، مؤكدًا أهمية التعليم الذي تحوّل إلى مسؤولية وحق، من أجل النهوض بالمجتمعات والمساهمة في نموها.

أمّا بالنسبة للجهة المنّظمة في فرنسا والمتمثّلة بجمعيّة أصدقاء الجامعة في فرنسا (AUSEK)، فقد ترأّس الوفد الدكتور أندريه فواز، وضم أعضاء مجلس الجمعية: نائب الرئيس إدمون عبد المسيح والمستشارة الدكتورة كريستيان صليبا.

وأقيم حفل تدشين برنامج "أجيال" في سفارة لبنان في باريس، في حضور شخصيات سياسية وإعلامية. وخلال الاستقبال، قدم المتحدثون الرئيسيون من جامعة الروح القدس – الكسليك عروضًا مفصّلة عن برنامج "أجيال" ومهمته والأهداف التي تكمن وراء اعتماده. ويهدف هذا البرنامج التفاعلي إلى تعزيز ارتباط أطفال الجالية اللبنانية بوطنهم، من خلال ورش عمل تتضمن ألعابًا تهدف إلى تعزيز التراث الثقافي اللبناني. وهو يغطي بلدانًا عدة، ويطمح بالتالي إلى أن يكون عائلة كونية لبنانية في العالم. وأكد الأب هاشم والدكتورة مطر وفياض التزام الجامعة بهذه المبادرة الدولية والدور المهم الذي يؤديه مكتب الشؤون الدولية في توسيع نطاقه، مشددين على دور الاغتراب اللبناني في إنجاحه. وخلال العروض، شاهد الحضور فيديو قصيرًا، بيّن نجاح برنامج "أجيال" خلال دورته في نيسان 2024 في كندا. كما أعلن المتحدثون عن دورة "أجيال" المقبلة التي ستعقد في فرنسا في أيار 2024.

هذا وانعقد المؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعنوان:"L’USEK et la France: Des Racines Solides et un Rayonnement International"، في حضور شخصيات سياسية وديبلوماسية بارزة. وشكّل هذا الحدث فرصة لتعزيز الروابط بين الجامعة والفعاليات الفرنسية واللبنانية في فرنسا. وجرى خلاله البحث في استراتيجيات التنسيق بين الجامعة والمؤسسات الفرنسية، بهدف تعزيز أوجه التعاون بما يصب في خدمة التعليم العالي الفرنكفوني. وتميزت الأمسية بالعديد من الأحداث البارزة، بما في ذلك تكريم خاص من الأب هاشم للبروفسور جمال الأيوبي، تقديرًا لمساهماته البارزة في مجال الطب النسائي في فرنسا. لم يحتفل المؤتمر فقط بجذور الجامعة الصلبة، بل احتفى أيضًا بحضورها الدولي المتوسع.

بالإضافة إلى هذين الحدثين البارزين، عقد الأب طلال هاشم سلسلة من الاجتماعات الجانبية، من بينها لقاء مع عميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) في فرنسا البروفسور سليم خلبوس. وقد ناقشا سبل التعاون الحالية والمستقبلية بين الجامعة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في حضور الدكتورة مطر والدكتور فواز. كما شارك الأب هاشم والدكتورة مطر والدكتور فواز في مقابلة إذاعية مباشرة مع الإعلامية اللبنانية غابي لطيف على راديو مونت كارلو، تحدثوا خلالها عن الدور المهم لجامعة الروح القدس في القطاع التعليمي في لبنان. وسلّطوا الضوء على برنامج "أجيال"، مؤكدين هدفه المتمثل في تعزيز التراث اللبناني ونشره بين أطفال الجاليات اللبنانية في جميع أنحاء العالم. كما شاركوا في مقابلة عبر أثير راديو أوريان، وتحدثوا أيضًا عن رسالة الجامعة ومهامها وبرنامج "أجيال"، مشدّدين على أهمية الحفاظ على الروابط التعليمية والثقافية مع المجتمع الفرنسي بشكل عام، والجالية اللبنانية بشكل خاص.